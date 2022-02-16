Anitta’da coşkulu Sevgililer Günü 

Genç evlilerin, nişanlı çiftlerin ve sevgililerin doldurduğu salon, Emrah ve Gökhan’ın eşliğinde solist Aslı ile coşkuyu yaşadı.

Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar da, eşi Hülya Yolyapar ile birlikte, Anitta Genel Müdürü Seval Demirci Güccan ile eşi Naci Güccan’ın konuğu oldular.

(Haber Merkezi)

