Anitta’da coşkulu Sevgililer Günü
Anitta Otel’de, önceki akşam Sevgililer Günü nedeniyle özel bir program düzenlendi.
Güncel 16.02.2022, 00:30
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Genç evlilerin, nişanlı çiftlerin ve sevgililerin doldurduğu salon, Emrah ve Gökhan’ın eşliğinde solist Aslı ile coşkuyu yaşadı.
Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar da, eşi Hülya Yolyapar ile birlikte, Anitta Genel Müdürü Seval Demirci Güccan ile eşi Naci Güccan’ın konuğu oldular.
(Haber Merkezi)
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