“Anitta, yenilenen enerjisiyle şehre yeni bir soluk getirecek”

Uğur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barlık ile Irmakçılar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Ceylan’ın, otelin mefruşatı ile ilgili olarak anlaşmaya vardıkları ve otelin yeni mülk sahibi Irmakçılar A.Ş. tarafından işletileceği, mevcut yönetim kadrosunun ve kilit personelin de korunacağı haberi önceki akşam alınmış ve ÇORUM HABER’in internet sitesinde kamuoyuna duyurulmuştu.

Irmakçılar Proje, İnşaat, Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, hemşehrimiz İhsan Ceylan, yazılı bir açıklama yaparak, mutabakata varıldığı bilgisini doğrulayarak, şunları söyledi:

“Öncelikle, bugüne kadarki emekleri için kıymetli iş adamı Uğur Barlık’a teşekkürlerimizi tekrar iletiyorum. Daha önce de söylediğim gibi bizler aldığı bayrağı daha yukarılara taşıma hedefi olan geleneklere sahibiz. Otel hızlı bir şekilde tadilata girecektir, yenilenen enerjisiyle Otelin ışıkları en kısa sürede daha güçlü şekilde yanacaktır. Çorum’a yeni bir soluk getirerek tüm hemşerilerimizin hizmetine sunacağız. Detaylar daha sonra kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

