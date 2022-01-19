Anitta yarın açılıyor

Bölgenin ilk 5 yıldızlı oteli, Çorum turizminin “gurur tesisi” Anitta Otel, yarından itibaren kapılarını yeniden müşterilerine açıyor.

Anitta Otel Genel Müdürü Seval Demirci Güccan, otelde tadilat ve yenileme işlemlerinin bazı bölümlerde devam ettiğini, konaklama ihtiyacına cevap verebilmek amacıyla otelin yarın açılacağını, Ramazan sonunda ise salonların ve diğer tüm birimlerin yenilenmiş olarak hizmete sunulacağını söyledi.

Anitta Otel’in faaliyeti, işletmeci Uğur Grup tarafından 31 Aralık 2021 tarihinde durdurulmuş, otelin yeni sahibi Irmakçılar A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Ceylan ise, hızlı bir tadilattan sonra otelin ışıklarının yeniden yanacağını duyurmuştu.

(Haber Merkezi)

