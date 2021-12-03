Anitta Otel satıldı

İnönü Caddesi üzerinde 27 bin 464 metrekare kapalı ve açık alana sahip, 503 yatak ve 216 oda kapasiteli Anitta Otel, Ziraat Bankası tarafından 60 milyon 825 bin liraya satışa çıkarıldı. İhalede en yüksek teklifi 58 milyon 565 lirayla Irmakçılar A.Ş. verdi.

Anitta Otel'in yeni sahibi olan Irmakçılar A.Ş, Çorum'da Massey Ferguson Bölge Bayiliği yapıyor. Eski İtfaiye Müdürlüğü arkasında uzun yıllar traktör satan Ceylan Ailesinin sahibi olduğu Irmakçılar A.Ş, faaliyetlerini Ankara'daki şirket merkezinden yürütüyor.

Son yıllarda baraj ve bölünmüş yol yapımı işleriyle dikkat çeken firmanın maden zenginleştirme tesisleri ve liman işleri gibi birçok alanda önemli faaliyetleri bulunuyor. Firmanın Anitta Otel ile birlikte Çorum'daki bir benzin istasyonunu da satın aldığı öğrenildi.

(Haber Merkezi)