Flaş HaberAnitta Otel'de anlaşma sağlandı
Anitta Otel'de anlaşma sağlandı
Uğur Grup Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Barlık ile Anitta Otel'i satın alan Irmakçılar A.Ş. arasında anlaşma sağlandığı öğrenildi. Otelin, mevcut kadrosuyla kısa sürede yeniden hizmet vermeye başlaması bekleniyor.
Güncel 02.01.2022, 22:44 02.01.2022, 23:13
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