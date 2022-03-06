Son Dakika

Anitta, hekimlere özel indirim yaptı

14 Mart Tıp Bayramı nedeniyle Çorum Tabip Odası ve Anitta Otel arasında imzalanan protokole göre oda üyesi hekimlere yüzde 10 indirim hakkı verildi.

Güncel 06.03.2022, 19:15
32
Anitta, hekimlere özel indirim yaptı

Anitta Otel Genel Müdürü Seval Demirci Güccan, büyük bir özveriyle çalışıp, insan hayatı için kendi hayatlarını riske eden hekimlerin yanında olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını dile getirerek, “Çorum Tabip Odası üyelerine otelimiz bünyesinde; Alacarte Restaurant, Brunch, Yaşam Kulüp Üyelikleri ve SPA Merkezi gibi hizmet alanlarımızda yüzde 10 indirim ve konaklamalarda özel fiyat uygulaması yapılacaktır. Uzun yıllardır gururla gerçekleştirdiğimiz kaliteli ve güvenilir hizmetlerimizle kıymetli hekimlerimizi buluşturmaktan onur duyuyoruz. Kapımız her zaman onlara açık şimdiden tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” dedi.
Yapılan indirim protokolünden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak, “Her zaman verdiği kaliteli hizmetlerinden dolayı taktirle karşıladığımız Anitta Otel ile yaptığımız indirim anlaşması için büyük mutluluk duyuyoruz. Bu şekilde düşünen işletmelerimizi hekimlerimizin yanında olmaya davet ediyoruz. Üyelerimizin Anitta Otel’in verdiği bu indirimden yararlanabilmesi için odamızla iletişime geçmesi gerekiyor. Oluşturacağımız listelere göre hazırlanacak özel indirim kartları hekimlerimize ulaştırıldıktan sonra bu haktan yararlanılabilecek. Bu yüzden üyelerimizi odamızla iletişime geçmeye davet ediyoruz. Gösterdikleri bu nahif düşünce için Anitta Otel Genel Müdürü Seval Demirci Güccan nezdinde tüm işletme sahiplerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.
Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak ve Anitta Otel Genel Müdürü Seval Demirci Güccan arasında gerçekleştirilen imza töreninde Anitta Otel Ön Büro Müdürü Ebru Turan Avcı da hazır bulundu. (Haber Merkezi)
 

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
kapalı
banner364
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Fenerbahçe 28 47
4. Başakşehir 27 46
5. Adana Demirspor 28 45
6. Beşiktaş 27 44
7. Alanyaspor 27 43
8. Hatayspor 27 42
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 27 38
11. Gaziantep FK 27 36
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Altınordu 27 28
17. Denizlispor 26 27
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 25 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 25 42
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 24 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Real Betis 26 46
5. Atletico Madrid 26 45
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 26 37
9. Valencia 27 36
10. Osasuna 27 35
11. Celta Vigo 27 33
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 27
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 26 18

Gelişmelerden Haberdar Olun

@