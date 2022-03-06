Anitta, hekimlere özel indirim yaptı

Anitta Otel Genel Müdürü Seval Demirci Güccan, büyük bir özveriyle çalışıp, insan hayatı için kendi hayatlarını riske eden hekimlerin yanında olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını dile getirerek, “Çorum Tabip Odası üyelerine otelimiz bünyesinde; Alacarte Restaurant, Brunch, Yaşam Kulüp Üyelikleri ve SPA Merkezi gibi hizmet alanlarımızda yüzde 10 indirim ve konaklamalarda özel fiyat uygulaması yapılacaktır. Uzun yıllardır gururla gerçekleştirdiğimiz kaliteli ve güvenilir hizmetlerimizle kıymetli hekimlerimizi buluşturmaktan onur duyuyoruz. Kapımız her zaman onlara açık şimdiden tüm hekimlerimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” dedi.

Yapılan indirim protokolünden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak, “Her zaman verdiği kaliteli hizmetlerinden dolayı taktirle karşıladığımız Anitta Otel ile yaptığımız indirim anlaşması için büyük mutluluk duyuyoruz. Bu şekilde düşünen işletmelerimizi hekimlerimizin yanında olmaya davet ediyoruz. Üyelerimizin Anitta Otel’in verdiği bu indirimden yararlanabilmesi için odamızla iletişime geçmesi gerekiyor. Oluşturacağımız listelere göre hazırlanacak özel indirim kartları hekimlerimize ulaştırıldıktan sonra bu haktan yararlanılabilecek. Bu yüzden üyelerimizi odamızla iletişime geçmeye davet ediyoruz. Gösterdikleri bu nahif düşünce için Anitta Otel Genel Müdürü Seval Demirci Güccan nezdinde tüm işletme sahiplerine teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Çorum Tabip Odası Başkanı Dr. Mustafa Azak ve Anitta Otel Genel Müdürü Seval Demirci Güccan arasında gerçekleştirilen imza töreninde Anitta Otel Ön Büro Müdürü Ebru Turan Avcı da hazır bulundu. (Haber Merkezi)

