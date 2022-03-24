Anıtkabir’de Atatürk’e dua etti
BTP’nin 8. Olağan Büyük Kongresinde delegelerin tamamının oyunu alarak yeniden genel başkan seçilen Hüseyin Baş, Anıtkabir’i ziyaret etti. BTP liderine yeni seçilen Merkez Yönetim Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelerinden oluşan kalabalık bir partili heyet de eşlik etti.
Güncel 24.03.2022, 19:31
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Resmi törende BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu ve hep birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından BTP lideri, Atatürk’ün mozolesi önünde dua etti. Baş,Misakı Milli Kulesi’nde Anıtkabir özel defterine “Sana ödenmemiş bir borcumuz var, Ömrümüzün sonuna kadar ödeyeceğiz.” Diye yazdı.
(Haber Merkezi)
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