Anıtkabir’de Atatürk’e dua etti

Resmi törende BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Atatürk’ün mozolesine çelenk koydu ve hep birlikte saygı duruşunda bulunuldu. Saygı duruşunun ardından BTP lideri, Atatürk’ün mozolesi önünde dua etti. Baş,Misakı Milli Kulesi’nde Anıtkabir özel defterine “Sana ödenmemiş bir borcumuz var, Ömrümüzün sonuna kadar ödeyeceğiz.” Diye yazdı.

(Haber Merkezi)

