Anısı önünde saygıyla...

O’nun kaybı karşısında, şu anda Çorum dışında olan gazeteciler de, duydukları üzüntüyü sosyal medyadan paylaşıyorlar. Örneğin, Dünya Gazetesi Bursa Bölge Müdürü Ömer Faruk Çiftçi, mesajında şöyle dedi:

“Müslüm Tunaboylu hocamızın vefatını üzüntü ile öğrendim. Ailemizden bir parça olan ve kızım Zeynep Ada’nın çok sevdiği dedesi Müslüm amcamıza Allah’tan rahmet, geride kalanlarına ve sevenlerine sabır diliyorum. Mekânı cennet olsun.”

Bursa’da Meydan Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mustafa Yanık ise, “Hocamızın kaybından dolayı derin üzüntü içindeyim. Son gelişimde ziyaretine gitmiştim. Aydınlığın timsali hocamız ışıklar içinde yatsın. Başımız sağolsun.” dedi.

(Haber Merkezi)