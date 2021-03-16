“Andımız’dan niçin rahatsız oluyorsunuz?”

Öğrenci Andı’nın okutulmasıyla ilgili Danıştay’ın kararına tepki gösteren CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız “Andımız’ı kaldırmaya uğraşan AK Parti’yi bu kadar rahatsız eden nedir?” diye sordu.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun ‘Öğrenci Andı’nın kaldırılmasını onaylayan kararına gelen tepkiler çığ gibi büyüyor.

Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin "Öğrenci Andı" başlıklı 12. maddesini, 8 Ekim 2013 tarihinde yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali istemiyle açılan davanın Danıştay 8. Dairesi tarafından 24.04.2018 tarihli kararla iptal edildiğini, Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu karara itiraz edip Danıştay İdari Dava Daireleri Kuruluna taşıdığını hatırlatan Tahtasız, “Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, 4’e karşı 11 oyla 8. Dairenin verdiği kararı bozdu. Böylece Andımız’ın okunmasının, ilgili yönetmelikten çıkarılması onaylanmış oldu. Gerekçeli karar henüz açıklanmamakla birlikte bu kararı kesinlikle onaylamıyoruz” dedi.

BU NASIL MİLLEYETÇİLİK ANLAYIŞI?

Tahtasız, resmi kurumlardaki T.C.'nin kaldırılması, devlet madalyalarındaki Atatürk kabartmasının çıkartılması, milli bayramların sıradanlaştırılması gibi uygulamaların sinsi projenin birer parçası olduğuna dikkati çekerek, “Bu nasıl milliyetçilik anlayışı?” sorusunu yöneltti.

Konuyla ilgili açıklama yapan CHP Çorum İl Başkanı Mehmet Tahtasız, AK Parti’nin Andımız’dan niçin bu kadar rahatsız olduğunu sordu.

Kararın AK Parti’nin isteği doğrultusunda alındığını belirten Başkan Tahtasız, “MEB'in isteği, Danıştay İdari Dava Daireleri kararı ile artık Andımız okullarda okutulmayacak. Andımız'da, 2018 yılından beri Andımız'ı kaldırmaya uğraşan AKP'yi bu kadar rahatsız eden nedir? Andımız "Türküm" diye başlıyor. Her türlü milliyetçiliği ayaklar altına alan AKP'nin doğal olarak buna itirazı olacaktır. Andımız, "doğruyum" diye devam ediyor. Doğruluk da bir dert AKP için. Ayakkabı kutularıyla, para sayma makineleriyle, kasalarla yakalananlar kurtarıldı, paralar faizleriyle geri ödendi yetmedi bir de aferin dercesine elçi yapıldı” ifadesini kullandı.

Son günlerde Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Türklük ifadesine karşı bir politika yürütüldüğünü söyleyen Tahtasız, “Andımız nasıl sonlanıyor; "Varlığım, Türk varlığına armağan olsun. Ne mutlu Türküm diyene!” Asıl problem de buradaki “Türk varlığı”, istenmeyen, yok edilmeye çalışılan kavram bu. Resmi kurumlardaki T.C.'nin kaldırılması, devlet madalyalarındaki Atatürk kabartmasının çıkartılması, milli bayramların sıradanlaştırılması hep projenin parçaları. Ancak öyle bir zaman gelir ki, bu aziz milleti küçümseyen ve önemsemeyenler için pişmanlıklar fayda etmeyebilir” şeklinde açıklamada bulundu. (Haber Merkezi)

