Anaztesi ve Radyoloji Günü pastayla kutlandı
T.C. Sağlık Bakanlığı Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi yönetimi Anaztesi ve Radyoloji Günleri kapsamında ilgili birimlerde görev yapan personelle biraraya gelerek günlerini kutladı.
Güncel 13.11.2020, 20:50
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Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli ve beraberindeki heyet Dünya Radyoloji Günü nedeni ile Hastaneni Radyoloji ABD öğretim üyeleri, hekim, tekniker, teknisyen ve hemşireleri ziyaret ederek kutladı. Dünya Radyoloji Günü nedeniyle birimde pasta kesimi yapıldı.
Prof. Dr. Sezikli ve beraberindeki hastane yöneticileri ayrıca cerrahi işlemlerin gizli kahramanları anestezi hekim, hemşire ve teknisyenlerini de ziyaret ederek günlerini pasta kesimi yaparak kutladı.
Sezikli, Anaztesi ve Radyoloji birim personelinin özellikle pandemi döneminde de çalışmalarında aynı titizlik ve özveriyi göstermeleri nedeniyle teşekkürlerini de iletti.
(Haber Merkezi)
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