“Anayasaya göre sporun kitlelere yayılması gerek”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, amatör spor kulüplerinin sorunlarını dinlerken, Anayasa’nın 59. maddesini anımsattı ve “Ne yazık ki AKP iktidarı ülke insanına spor olanağı sağlamıyor” dedi.



Anayasadaki ‘Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder’ ifadesinin son 20 yıldaki keyfi uygulamalarla deforme edildiğine dikkat çeken CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, ihtiyaçlar doğrultusunda tesis yapılmadığını, milli gelirden spor kulüplerine ve sporculara yeterli miktarda pay ayrılmadığını da söyledi.

Başkanlığını eski Gençlik Spor Genel Müdür Yardımcısı ve önceki dönem Halter Federasyonu Başkanı, TMOK Üyesi, hemşehrimiz Kenan Nuhut’un yaptığı CHP Spor Kurulu tarafından düzenlenen, “Amatör Spor Kulüplerinin Sorunları’ konulu panele katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, aralarında Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Kurucu Başkanı Rıza Sümer, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, İzmir Buyükşehir Belediye Spor Kulübü Başkanı Ersan Odaman, Ataşehir Amatör Spor kulüpler Birliği Başkanı Ekrem Köse, Fenerbahçe İleşitişim Direktörü Can Gebetaş, Ankara ASFK Başkanı Murat Kandazoğlu gibi isimlerin Türk sporu üzerine görüşlerini dinledi.

Spor dünyasının paydaşları, bir türlü yürürlüğe girmeyen yeni spor yasası başta olmak üzere, amatör spor kulüplerinin yaşadığı zorlukları CHP Genel Başkanı ile paylaşırken, amatör liglerin pandemi nedeniyle yaklaşık 15 aydır oynanamamasının Türk sporunun alt yapısına büyük darbe vurduğu belirtildi. İBBSK Başkanı Fatih Keleş ve Can Gebetaş, sürekli değişen vergi uygulamaları nedeniyle kulüplerin zor durumda kaldığını söylediler.

TMOK üyesi gazeteci Arif Kızılyalın’ın moderatörlüğünde çevrimiçi gerçekleşen toplantının bitiminde görüşlerini açıklayan CHP lideri Kılıçdaroğlu, “Spor dünyasının sorunlarını ve çözüm önerilerini dinlemek çok sevindirici. Milyonların tutkusu olan spor dünyası ne yazık ki keyfi uygulamalarla hak ettiği yerin çok gerisinde. Yapılan spor tesisleri, anayasamızın 59. maddesine uygun biçimde işletilmiyor. Spor belediye gelirlerinden yeterli payı alamıyor, belediyle gelirlerinin artırılması gerekiyor. Anayasamız, sporun kitlelere yayılmasını teşvik eder diyor, ama bu maddeyi uygulayan bir yönetim yok” ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkan Başdanışmanı Spor kurulu Başkanı Kenan Nuhut yaptığı konuşmada “Türk Sporundaki sorunları Sayın Genel Başkanımız yakından takip ediyor, bu toplantıların önemi büyük özelikle Futbol dışındaki branşları önemsiyoruz” ifadesini kullandı. (Haber Merkezi)