“Anayasal hakkını kullanan işçinin yanındayız”

Çorum Emek ve Demokrasi Platformu tarafından Ekmekçioğlu işçilerine destek amacıyla Gazi Caddesi’nde “dayanışma standı” açıldı.

Stant açılmadan önce Çorum Emek ve Demokrasi Platformu adına bir konuşma yapan KESK Dönem Sözcüsü ve BES Şube Başkanı Emrah Azapçı, “İşçiler için sendikalaşma hakkı hem anayasa hem de uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış sosyal bir haktır.

İşçiler kendi özgür iradeleriyle istedikleri düzeyde sendika kurup istedikleri sendikaya üye olabilme hakkına sahiptirler” dedi.

KESK Eş Genel Başkanı Mehmet Bozgeyik ise, 1 yıllık pandemi döneminde kendilerini saraylara kapatanların, işçileri ve emekçileri fabrikalarda ve işyerlerinde ölüme hapsettiğini belirterek, pandemi süresince yüzlerce işçinin kovid-19’a yakalanarak hayatını kaybettiğini söyledi.

“İşimize, aşımıza, ekmeğimize göz dikenler var” diyerek konuşmasını sürdüren Bozgeyik, “Anayasal hakkını kullandığı için sendikaya üye olan işçiler ne yazık ki haksız-hukuksuz bir şekilde kapı önüne konuluyor. İşçiler sendikalı olarak işe dönene kadar birlikte mücadele edeceğiz. İşimize, aşımıza ve ekmeğimize sahip çıkacağız” dedi.

“Açlıktan ölmeyiz, biz bu yoldan dönmeyiz”, “Yılgınlık yok, direniş var”, “Yaşasın iş-ekmek-özgürlük mücadelemiz” sloganlarının atıldığı basın açıklamasına işten çıkarılan Ekmekçioğlu işçileri de kitlesel bir şekilde destek verdi.

(Haber Merkezi)