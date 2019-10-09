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Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kömürcü'nün seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Recep Kömürcü'nün seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kömürcü'nün seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Recep Kömürcü'nün seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. 

09 Ekim 2019 Çarşamba 14:07
Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Kömürcü'nün seçilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 146., 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanun'un 12. maddesine göre; 8 Ekim 2019'da yapılan seçimde, Anayasa Mahkemesi Başkanvekilliğine Recep Kömürcü seçildi. 
Kömürcü’nün özgeçmişi 
Recep Kömürcü, 3 Nisan 1955’te İskilip’te doğdu ve liseyi İskilip’te bitirdi. Kömürcü, 1976 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Ankara hakim adayı olarak mesleğe başlayan ve daha sonra hakim adaylığını Çorum’da sürdüren Kömürcü, sırasıyla Birecik, Kargı, Kadirli, Ankara hakimliği Ankara Ticaret Mahkemesi başkanlığı görevlerinde bulundu. 
16 Mart 2003 tarihinde Yargıtay üyeliğine seçilen Kömürcü, Yargıtay 19. Hukuk Dairesinde çalışmakta iken 4 Aralık 2008 tarihinde Yargıtay Genel Kurulunca gösterilen üç aday arasından Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçildi. 

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