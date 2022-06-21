Anasınıfında ilk mezuniyet sevinci
Kale Mahallesi Ata 23. Sokak No 5 adresindeki Mevlana İlkokulu’nun anasınıflarında okuyan minik öğrenciler ilk kez mezuniyet sevinci yaşadı.
Güncel 21.06.2022, 19:18
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Çorum’da yaklaşık 90 bin öğrenci ile 7 bin 500 eğitimci yaz tatiline girdi. Bu kapsamda Mevlana İlkokulu anasınıfının minikleri de hayatlarında ilk kez mezuniyet sevinci yaşadılar. Anasınıfı minikleri sabah saatlerinde okullarına gelerek karnelerini aldılar. Ailelerinin de eşlik ettiği öğrencilere karneyle birlikte öğretmenler tarafından çeşitli hediyeler verildi. Mezuniyet ve karne heyecanını yaşayan minikler arasında ÇORUM HABER Yazı İşleri Müdürü Volkan Sınayuç’un küçük kızı Selin Sınayuç da yer aldı.
(Uğur GÖRKEM)
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