Anasınıfı öğrencileri “Jandarma”yı tanıdı

Çorum Bahçeşehir Koleji anasınıfı öğrencileri ve öğretmenleri İl Jandarma Komutanlığı’nı ziyaret etti.

Öğrencilere Jandarma teşkilatının anlatıldığı ziyarette öğrencilere kurum gezdirilerek Jandarma Komando, Olay Yeri İnceleme, Trafik ve Asayiş timleri tarafından kullanılan araç ve malzemelerin tanıtımı da yapıldı.

Jandarma Genel Komutanlığı’nın icra ettiği faaliyetlere ilişkin sunum yapılan öğrenciler iz takip, uyuşturucu ve bomba arama köpekleri ile yapılan gösteriyi de ilgiyle izledi.

Ziyarette öğrencilere Jandarma Genel Komutanlığı’nın Tim Jandarma çizgi filmi izlettirilerek çeşitli hediyeler de verildi.

Jandarma personeli ayrıca öğrencilere yeni tip koronavirüs (Covid-19) pandemisiyle mücadelede “Maske, Mesafe ve Temizlik” kuralına azami riayet edilmesi hususunda hatırlatmalarda bulunarak öğrenim hayatlarında başarı dileklerini de iletti.

(Aliye ÖNCEL)

