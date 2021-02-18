Anar; “Medeni Kanun laik bir hukuk sisteminin özü”

Türk Medeni Kanunu’nun Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edilişinin 95. yıldönümü nedeniyle yazılı bir açıklama yapan CHP İl Kadın Kolları Başkanı Kamile Anar, “Medeni Kanun, laik bir hukukun özüdür” diye konuştu.

Kamile Anar’ın konuyla ilgili açıklaması şu şekilde:

“Bugün 17 Şubat Medeni Kanunun kabul edilişinin 95. Yıldönümü. Türk Medeni Kanunu, 17 Şubat 1926’da TBMM’de kabul edildi. Medeni Kanun, kadınların özgürleşmesini ve ailede eşitlenmesini, mahkemede tanıklık etmesini, kadınlar için çok önemli olan resmi nikahı, istediği mesleği seçmeyi, miras ve mal paylaşımında, boşanmada erkeklerle eşit haklara sahip olmayı getirmiştir. Medeni Kanun, laik bir hukukun özüdür. Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde atılan bu çağdaşlık adımı, Cumhuriyet devrimini taçlandıran ve Türkiye’yi ortaçağ anlayışından çağdaş hukuk anlayışına taşıyan devrimci bir adım olmuştur.

95 yılın ardından bu devrimlere, bu medeniyet kanununun kadınlara getirdiği bu eşitliğe, hak ve özgürlüğe yeterince toplum ve hukuk olarak sahip çıkabiliyor muyuz? Her gün öldürülen kadınların yarısı nikahsız ve hiçbir hak talep edemiyorlar. Bugüne kadar toplumdaki bütün mücadelelerin ve olumsuzlukların ön saflarında güç katmış ve ülkemizi hep ileriye doğru taşıyan kadınlara toplum olarak sahip çıkabiliyor muyuz? Sahip oldukları haklarını alabiliyorlar mı? CHP olarak herkesi kadın eşitliğini demokrasinin gereği olarak görmeye ve Medeni Kanuna sahip çıkmaya davet ediyoruz. Bizlere bu hakları sağlayan Atamızı minnet ve şükranla anıyoruz.”

(Haber Merkezi)