Anaokulu öğretmenleri Montessori eğitimi aldı

Çorum Nene Hatun Anaokulu idareci ve öğretmenleri masraflarını kendilerince karşılanan ve 45 saat süren Montessori uygulama eğitimi için Tokat’a gittiler. Burada dört hafta süren eğitim sonunda Gamze Gürciş Karaca’nın Montessori sınıfını gezen öğretmenler eğitim sonunda sınıflarında yeni düzenlemeler yaparak aldıkları eğitimin hakkını verdiler.

Eğitimin son gününde Çorum İl Milli Eğitim Şube Müdürü Şerif Doğan da eğitimi ziyarette bulunarak öğretmenlere katılım belgesi verme nezaketinde bulundu. Şube Müdürü Doğan, öğretmenleri ve okul idaresini çalışmalarından dolayı kutlarken, eğitimci Gamze Gürciş Karaca’ya İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek adına hazırlanan teşekkür plaketi ve ilimize mahsus Saat Kulesi maketi hediye etti.

Öğretmenlerinin isteği üzerine ve masraflarını kendileri karşılayarak böyle bir eğitim aldıklarını dile getiren Nene Hatun Anaokulu Müdürü Levent Sarı mesleğini hakkı ile yapan, çocuklara verimli olabilmek adına hiçbir gayretten kaçınmayan öğretmenleri ile gurur duyduğunu ifade etti.

Kendisi de bizzat eğitimlere katılarak özveri gösteren Sarı her zaman öğretmenlerinin yanında olduğunu gösterdi.



(Volkan SINAYUÇ)

