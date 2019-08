Anaokulu öğrencileri 9 ay at binecek

Ulukavak Anaokulu her eğitim yılını sürprizlerle başlatıyor. Her sürpriziyle bir ilke imza atan okulun bu yılki sürprizi de at biniciliği kursu. Çorum’da yeni faaliyete geçen Atahan Binicilik Tesisleri ile yapılan anlaşma kapsamında öğrenciler 9 ay boyunca at biniciliği eğitimi alacak. (Haber Merkezi)