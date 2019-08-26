“Anadolu’nun sonsuza dek Türk yurdu olması sağlandı”

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Türk Milleti’nin kaderini değiştiren, dünya tarihinin akışına yeni bir yön tayin eden ve sonuçları itibariyle en şanlı zaferlerimizden birisini oluşturan Malazgirt Zaferi’nin 948. yılını kutlamanın gururunu ve heyecanını yaşıyoruz” dedi.

İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, “Sultan Alparslan’ın ‘Size öyle bir vatan aldım ki; ebediyen sizin olacaktır’ sözlerinden de anlaşılacağı gibi Anadolu’nun sonsuza kadar ‘Türk Yurdu’ olmasını ve kalmasını sağlayacak olan 26 Ağustos 1071 tarihindeki bu büyük zafer ile birlikte atalarımızın asırlar süren var olma mücadelesi, 4 kıtaya yayılarak büyük bir imparatorluk halini almıştır” ifadelerini kullandı.

Malazgirt Zaferi’nin gönüllere çaldığı farklı inanç, köken, dil ve kültürlere saygı mayasının kısa sürede tuttuğunu ve bu topraklardaki yaklaşık bin yıllık kardeşliğimizin temelini oluşturduğunu kaydeden Ahlatcı, “Bugün dahi aziz milletimizin aynı şuur, inanç ve kararlılıkla kardeşlik ahdimize sahip çıkıp, geçmişinden daha görkemli bir geleceğe ulaşmak için el ele, gönül gönüle olduğunu görmek bizlere gurur verirken, ülkemize milletimize düşmanlık besleyenleri kahretmektedir.

Geçmişimizdeki birlik, beraberlik ve dayanışma ruhunun hep daim olması dileği ile Malazgirt Zaferi’nin 948. yıl dönümünü kutluyor, başta Sultan Alparslan ve şanlı ordusu olmak üzere Anadolu’yu bizlere ebedî bir vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize sonsuz minnetimizi sunuyorum” dedi. (Haber Merkezi)