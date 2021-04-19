Anadolu’nun hafızası antik kentler

Çorum'da, Hititler'den günümüze kadar uzanan ve Anadolu'nun "ilki" olma özelliği bulunan birçok eser bulunuyor.

"Anadolu'da kurulan ilk uygarlık" özelliğine sahip Hitit medeniyetine 450 yıl başkentlik yapan Hattuşa, en büyük metropol kenti Alacahöyük ile Anadolu'daki ilk idari ile askeri merkezi unvanı bulunan Şapinuva'dan bugüne uzanan kalıntılar, Çorum sınırları içinde bulunuyor.

Alacahöyük Antik Kenti, iki metre yüksekliğindeki iki aslan sfenksinden oluşan girişiyle ziyaretçilerine benzersiz manzaralar sunuyor.

(AA)

