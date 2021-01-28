Anadolu’nun arkeolojik mirası dünyayla buluşuyor

Yunus Emre Enstitüsü, salgın döneminde de dünyanın her yerinden Türkiye ile bağ kurmak isteyen dostlarını unutmadı. Dijital ortama taşıdığı faaliyetlerle milyonlarca insana ulaşmaya devam eden Enstitü bu defa, gizemleri ve gerçekleri ile Anadolu medeniyetlerini çevrimiçi düzenlenecek olan konferans serisinde buluşturuyor.

Washington DC Yunus Emre Enstitüsü tarafından koordine edilen etkinlik kapsamında, kültürel mirasımızın en önemli değerleri olan Hattuşa, Troya ve Patara Antik Kentleri ile birlikte dünyanın bilinen en eski anıtı Göbeklitepe tanıtılırken, bu alanlarda görevli kazı başkanlarının konuk olduğu söyleşiler düzenlenecek. Söyleşilerin ardından merak edilenlere de cevap verecek olan konuklar, katılımcılarla gün yüzüne çıkan keşifleri paylaşacak.

1986 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne alınan Hitit İmparatorluğunun başkenti Hattuşa (Çorum, Boğazköy), bugün, kazı başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner'in konuk olacağı programla tanıtılacak. Kazı çalışmaları sırasında ortaya çıkarılan tarihi eserler ve Hitit Medeniyeti hakkında bilgiler paylaşacak olan Schachner, katılımcıların sorularını da yanıtlayacak.

Yıl boyu devam etmesi öngörülen program kapsamında, Patara Antik Kenti, Dr. Erkan Dündar; Troya Antik Kenti, Dr. Rüstem Aslan; Göbeklitepe, Dr. Lee Clare ile keşfe çıkılacak. (Haber Merkezi)