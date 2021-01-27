“Anadolu’da Kadın” konulu kısa film senaryo yarışması

Yarışmayla, Anadolu'nun kadınlarına, sanatın penceresinden yeni bir gözle bakılması amaçlanıyor. Senarist ve Yönetmen Faysal Soysal ve Gazeteci Ayşe Olgun’un da aralarında yer aldığı tecrübeli isimlerden oluşan jüri, Anadolu kadınının dile gelmeyen, göze görünmeyen hikayelerini anlatacak senaristlerin özgün senaryolarını bekliyor.

KADEM Çorum Temsilcisi Fatma Nur Şenol’un verdiği bilgiye göre, amatör ya da profesyonel, sinemaya, insan öykülerine ve kısa filme ilgi duyan ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen herkesin katılımına açık olan kısa film senaryo yarışmasına başvurular 15 Ocak 2021 tarihinde başladı. Son başvuru tarihi 25 Mart 2021 olarak belirlendi.

Yarışmanın birincisine 10 bin, ikincisine 7 bin, üçüncüsüne 5 bin lira para ödülü verilecek.

Şartname ve başvuru bilgilerine www.kademsanat.com web sitesi üzerinden ulaşılabilecek. (Haber Merkezi)