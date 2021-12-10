Hitit Üniversitesi tarafından bugün ve yarın “Hititler’den Günümüze Anadolu’da Dini Törenler ve Tören Mekanları Sempozyumu” isimli bir sempozyum düzenlenecek.

Konu ile ilgili yapılan açıklamada sempozyumun açılış töreninin bugün saat 10.00’da Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsü Ethem Erkoç Konferans Salonu’nda gerçekleştirileceği bildirildi. İki gün sürecek olan sempozyumun açılış programı ayrıca HİTÜ’nün kurumsal YouTube ve Twitter hesaplarından canlı yayınlanacak.

Sempozyumda Dini semboller, dini törenlerde kullanılan müzik, müzik aletleri ve müzisyenler, törenlerde yer alan resmi görevliler, törenlerin gerçekleştirildiği mekânlar, dini törenleri içeren yazılı kaynaklar, birleştirici coğrafya ve jeokültürel bellek esasında Hitit dini törenleri ile Geleneksel Anadolu dini törenlerine yansımaları gibi konular tüm yönleriyle ele alınacak.

(Ömür SOYTEMİZ)

