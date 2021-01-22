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Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin 50. yılı için

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), Anonim Şirketi (PTT AŞ), "Anadolu Medeniyetleri Müzesinin 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilkgün zarfını tedavüle sundu.

Güncel 22.01.2021, 22:30
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Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin 50. yılı için

Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için satışa sunulan ilkgün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek. (Haber Merkezi)

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