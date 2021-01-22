Flaş Haber70 yaşındaki adam göğsünden bıçaklandı
Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nin 50. yılı için
Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), Anonim Şirketi (PTT AŞ), "Anadolu Medeniyetleri Müzesinin 100. Yılı" konulu anma pulu ve ilkgün zarfını tedavüle sundu.
Güncel 22.01.2021, 22:30
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Koronavirüs salgınından dolayı toplum sağlığını korumaya destek olmak, PTT iş yerlerinde yoğunluk yaşanmasını önlemek ve müşterilerimizin filatelik işlemlerini PTT iş yerlerine gelmeden yapabilmeleri için satışa sunulan ilkgün zarfını posta damgası ile talep eden müşterilere, www.filateli.gov.tr adresinden ürünün tedavül tarihi itibari ile 6 ay içerisinde satın alınması halinde posta damgalı olarak gönderilebilecek. (Haber Merkezi)
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