Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde engelsiz atölye
Vakıf 19 Başkanı Alper Bilan, Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde Mine Çiftçi tarafından başlatılan görme ve bedensel engellilere yönelik atölye çalışmalarını takdire değer bulduğunu söyledi.
Güncel 14.06.2022, 20:03
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Atölyede uygulamalı olarak kültürel tanıtım yapıldığını belirten Alper Bilan, “Mine Çiftçi ve arkadaşları, Müze’yi ziyaret eden çocuklara ve gençlere ücretsiz eğitim veriyorlar. Bu çalışmalarını, tarihi kitaplardan oluşan bir kütüphane kurarak zirveye taşımışlar. Vakıf 19 olarak en yakın zamanda Hitit boyama kitaplarımızı bu kütüphaneye bağışlayacağız.” dedi.
(Haber Merkezi)
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