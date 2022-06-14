Anadolu Medeniyetleri Müzesi’nde engelsiz atölye

Atölyede uygulamalı olarak kültürel tanıtım yapıldığını belirten Alper Bilan, “Mine Çiftçi ve arkadaşları, Müze’yi ziyaret eden çocuklara ve gençlere ücretsiz eğitim veriyorlar. Bu çalışmalarını, tarihi kitaplardan oluşan bir kütüphane kurarak zirveye taşımışlar. Vakıf 19 olarak en yakın zamanda Hitit boyama kitaplarımızı bu kütüphaneye bağışlayacağız.” dedi.

(Haber Merkezi)

