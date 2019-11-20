“Anadolu Medeniyetleri Konferansı” düzenlendi

Konferansın konuşmacıları ve konuları şöyle: A.Ü. DTCF Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof.Dr. Harun Taşkıran ( Tarih Öncesi Çağlarda Anadolu Kültürleri’ne Genel Bir Bakış), DTCF Arkeoloji Bölümü’nden Prof.Dr. Tayfun Yıldırım (Son Araştırmalar Işığında Bronz Çağında Orta Anadolu), DTCF Klasik Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof.Dr. Zeynep Çizmeci Öğün (Klasik Dönem Anadolusu’na Başkent Ankara’dan Bir Bakış), DTCF Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof.Dr. Kenan Bilici (Türkiye’nin Bizans, Selçuklu ve Osmanlı Çağları’nın Kültür Mirasından Kesitler).