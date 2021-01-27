“Anadolu Masalları” yeni seti hazırlandı

Doç.Dr. Evrim Ölçer Özünel’in yönetiminde “Anadolu Masalları” projesinin 1. ve 2. sınıflara yönelik 2. seti de hazırlandı.

Doç. Özünel, bu çalışmaya ilişkin olarak, “Kültürümüzün kökleri çocuklarımızın kalbinde çiçeklensin diye koca yürekli bir ekiple hazırladığımız masallarımız sizleri bekliyor” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)