“Anadolu Masalları” yeni seti hazırlandı
Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Halk Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi, hemşehrimiz Doç.Dr. Evrim Ölçer Özünel, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Somut Olmayan Kültürel Miras Komitesi Üyesi olarak, halk kültürü alanında yeni bir başarıya imza attı.
Güncel 27.01.2021, 22:48
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Doç.Dr. Evrim Ölçer Özünel’in yönetiminde “Anadolu Masalları” projesinin 1. ve 2. sınıflara yönelik 2. seti de hazırlandı.
Doç. Özünel, bu çalışmaya ilişkin olarak, “Kültürümüzün kökleri çocuklarımızın kalbinde çiçeklensin diye koca yürekli bir ekiple hazırladığımız masallarımız sizleri bekliyor” ifadesini kullandı.
(Haber Merkezi)
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