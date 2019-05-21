“Anadolu Kaplanlığına devam edeceğiz”

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, Çorum’daki basın kuruluşlarının temsilcileriyle önceki akşam Anitta Otel’de düzenlenen iftarda bir araya geldi. İftara, AK Partili yöneticiler, Çorum’daki gazete, televizyon ve internet haber sitelerinin temsilcileri ile ulusal basın kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Yusuf Ahlatcı iftarın ardından Çorum’u ilgilendiren önemli konularda açıklamalarda bulunarak, havaalanı, demiryolu, askeri birlik, savunma sanayi ve devlet hastanesinin yeniden hizmete açılmasıyla ilgili konularda son gelişmeleri değerlendirdi.

Çorum’u Yozgat ve Amasya ile kıyaslayan Yusuf Ahlatcı, komşu illerde olan havaalanı ve demiryolunun, sanayisi gelişmiş, ihracatı ve nüfusu daha çok olan Çorum’a yapılmamasını haksızlık olarak değerlendirerek “Biz Anadolu kaplanıyız, Anadolu kedisi değiliz. Bunun için bugüne kadar AK Parti’ye her dönem istediği desteği veren Çorum hak ettiği yatırımları da almalıdır. Bu kapsamda göreve geldiğimiz günden bugüne bu yatırımların Çorum’a kazandırılması konusunda kararlı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi.

“GİRİŞİMLERİMİZ OLUMLU GEÇİYOR”

Yusuf Ahlatcı açıklamasında, geçtiğimiz haftalarda Ankara’da milletvekilleriyle birlikte yaptıkları ziyaretlerin detaylarını da paylaştı. Özellikle havalimanı konusunda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan ile yaptıkları görüşmenin olumlu geçtiğini açıklayan Yusuf Ahlatcı, “Ulaştırma bakanımızla görüşmemizde bu haritayı açtık. Çorum’a ziyaretleri sırasında da ‘Şehit Erol Olçok Havalimanı’ yazan bir uçak maketi hediye etmiştim. Bakanımız, ‘Bu sehpanın üzerinde duruyor, bu havalimanını nasıl olsa yapacağız. Yerimiz de var’ dedi.

Bizlere birinci ağızdan girişimlere başladığı müjdesini verdi. Eğer biz bunu başarabilirsem Çorum’un evladı olarak benim başka bir beklentim yoktur. Biz havalimanını İstanbul’a ya da Ankara’ya uçmak için istemiyoruz. Kargo uçaklarının inip kalkabileceği havalimanı talebimiz var. Yozgat’a, Çankırı’ya, Sinop’a yapılırken, Çorum’a neden yapılmıyor diye sormak en doğal hakkımızdır. Öncelikli olarak ulaştırma bakanımızı ziyaret ettik. Gerek Çorum’da gerekse Ankara’da inanılmaz mesafe kat ettik. Seçimden önce bunlar boş seçim vaadi gibi bir algı vardı. Kesinlikle böyle bir şey yoktur. Ben seçimden önce ne dediysem, seçimden sonra bunların hepsini yapmanın peşindeyim. Ama arkamda güçlü bir Çorum desteği olması lazım. O desteğin de sizler kanalıyla olacağını düşünüyorum” diye konuştu.

Çorum’a seçimden önce gelen her bakandan havalimanı ve demiryolu istediklerini dile getiren Ahlatcı, “Biz öncelikli olarak Çorum’a gelen her bakanımızdan havalimanı istiyoruz dedik. Spor bakanımızla başlayan süreçte, ‘Neler yapabiliriz’ dedi ve ‘Biz havalimanı istiyoruz bakanım’ dedik. Burada aldığımız bu gücün asıl kaynağı sizlersiniz. Çünkü kamuoyunun ve Çorum’un doğru ve güvenilir haber almasında sizlerin emeği kesinlikle yadsınamaz” şeklinde konuştu.

“HAYALİMDEKİ BÜYÜK ÇORUM”

Hayalindeki Çorum’dan bahsederek İl Başkanı olarak Anadolu kedisi olmaya razı olmadığını anlatan Ahlatcı, “Benim hayalimdeki Çorum şudur; büyükşehir olmuş, üniversitesi 100 bin öğrenci kapasitesine ulaşmış, Skoda, Volkwagen Çorum’da fabrika açmış, kendi girişimcisiyle daha üst seviyelere gelmiş bir Çorum düşünüyoruz. Bizim kendimizi küçük görme şansımız yok. Biz ya Anadolu Kaplanlığına devam edeceğiz ya da Anadolu Kedisi olup kendi kabuğumuza çekileceğiz. Ben il başkanı olarak Anadolu Kedisi olmaya razı değilim. Özellikle Cumhurbaşkanımızın teşrifleri sırasında verdiği müjdeyi biliyoruz” dedi.

“ULAŞIMI OLMAYAN İLDE SANAYİİ DE GELİŞEMEZ”

Çorum’un sanayisinin Samsun da dahil tüm illerden güçlü olduğunu, ancak hak edilen yatırımların bugüne kadar alınamadığını vurgulayan Yusuf Ahlatcı, “Ulaşımı olmayan hiçbir yerde sanayi gelişemez. Ulaşım bir vücudun ana damarları gibidir. Cebimde bir harita var. Bu haritayı tüm takım elbiselerimin içine koydurdum. Bir bakanımızla karşılaşırsak gösterelim diye. Ortadaki beyaz alan Çorum. Kenardaki alanlarda Sinop, Kastamonu, Çankırı, Samsun, Tokat var. Samsun’dan çıkan tren yolu bile sanki özellikle Çorum’u es geçerek yapılmış. Kırmızı ile işaretli yerler havalimanı olan yerler. Çorum’un ihracatı 894 milyon dolar. Buna istinaden Yozgat’ın 10 milyon, Amasya’nın 110 milyon, Samsun’un ihracatı 634 milyon dolardır” ifadelerini kullandı.

Devlet hastanesinin yeniden yapılandırılması, yapılması planlanan acemi birliği, savunma sanayi için Çorum’a gelecek heyet gibi konulardan da bahseden Ahlatcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“HASTANE AÇILACAK”

“Çorum’un çevre illerle ve ilçeleriyle bir yol problemi var. Eğer Çorum, Ankara ve Samsun arasında olmasa Allah korusun çift şeritli yolumuz da olmayacaktı. İlçelerimizin tamamını ulaştırma bakanımızla birebir görüştük ve tamamı üzerinde çalışmalara başlandı.

Mevcut Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde büyük bir trafik sorunu var. Kazalara sebebiyet verecek bir yoğunluğa ulaştı. Günlük 15 bin ila 17 bin insanın olduğu bir hastanede önündeki yol maalesef standartlara uygun değil. O alanın karşısının da Tıp Fakültesi olacağı düşünüldüğünde biz oraya dalma dediğimiz, üstü de göbek şeklinde olacak bir düzenleme yapılmasını istedik. O da bu konuyla ilgili direktif verdi. Devlet Hastanemiz kapatıldı ve Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi olarak açıldı. Hastaneler Türkiye 3 kademeye sınıflandırılıyor.

1. Kademe aile hekimleri, 2. Kademe devlet hastaneleri ve 3. Hastaneler ise üst düzey hastaneler. 2. Kademe hastane olmadığı zaman vatandaşımız direk Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geliyor. Buradaki 15 bin kişilik yoğunluğun sebebi de bu vatandaşlarımız oluşturuyor. Profesör bir hocamız günde 150-200 hastaya bakmak zorunda kalıyor. Devlet hastanemiz kapatılmış. Sağlık bakanımızdan özellikle istirham ettik ve buraya sağlık bakan yardımcımız gelecek, devlet hastanemizin yeniden açılması için çalışmalara başlanacak. Eski kısımlar yıkılacak ama yeni C bloğun gerekli tadilatları yapılacak ve 250 yataklı Çorum Devlet Hastanesi olarak hizmet verecek. Bunun da sağlık bakanımızdan sözünü aldı. Aksi takdirde biz 3. Kademe hastanemizi de kendi elimizle sağlık hizmetlerini veremeyecek bir hale getireceğiz.

Bayramdan sonra Sağlık Bakan yardımcımız gelecek. Devlet Hastanesi Çorum’a yeniden kazandırılacak. Ayrıca kanser hastalarının tespitinde PT/CT cihazı Çorum’a gönderilecek. Çorum’da ölüm oranlarında birinci sırada kanser hastaları geliyor. Ankara ve Samsun illerine sevk var. Bu cihazla teşhis ve tedavi çözülecek.

3 BİN KİŞİLİK ASKERİ BİRLİK

En son savunma bakanımız Hulusi Akar ile görüştük. Askerlik kanunun çıkmasıyla birlikte Şeker Fabrikamızın olduğu alandaki YİBO okulunun olduğu yere minimum 3 bin kişilik acemi birliği yapılacak. Hem Savunma Bakanımız Hulusi Akar hem de Cumhurbaşkanımız bizzat onay verdi.

“SAVUNMA SANAYİİNE ÜRETİM HEDEFLİYORUZ”

Önümüzdeki ay içerisinde savunma bakanımız bir heyet gönderecek. Çorum’un savunma sanayisine üretebileceği, katkı sağlayabileceği ürünler Çorum’a gelecek. Sanayicilerimizle yapacağımız toplantıda da Çorum’da üretilecek ürünler belirlenecek. Bu da hem yan sanayi açısından hem de sanayimiz açısından önemli bir gelişme olacak. Çünkü devlet bu ürünlere 10 yıl alım garantisi veriyor.

RAMAZAN'DAN SONRA BAKANLARLA RANDEVÜ

Ramazan ayından sonra İçişleri, Adalet ve Çevre ve Şehircilik Bakanı’ndan randevu talep ettik. Köy yolları, adalet yatırımları ele alınacak. Önceliğimiz, hayalimiz ve bütün mesaimi harcayacağım meseleler havaalanı ve devlet hastanesi. Çocuklarımız için, çevre illerde olup biz de olmayan yatırımların kazandırılması için, pastadan payımızı almak için mücadele edeceğiz.”

AYLIK İSTİŞARE

AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, değerlendirme toplantılarıyla fikir alışverişi yaparak kent adına daha verimli çalışmak, farklı düşünceleri tartışmak ve vatandaşın istekleri hususunda ortak bir paydada buluşmak için Çorum basınının temsilcileri ile her ay rutin olarak biraraya gelmek istediğini belirtti.

(Volkan SINAYUÇ)