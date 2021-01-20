Anadolu Gıda hizmete açıldı

Uzun yıllardan beri gıda sektöründe hizmet verdiklerini belirten Yusuf Bahri ve Mahmut Çağırgan kardeşler, “Market tecrübemizle, taze sebze-meyve çeşitlerimiz ve zengin ürün yelpazemizle, açılışa özel indirimlerimizle, hijyen kurallarına azami özeni göstererek, titiz bir anlaylışla hemşehrilerimizin hizmetindeyiz” ifadesini kullandılar.

Ev ve işyerlerine servis hizmeti verdiklerini belirten Çağırgan kardeşler, yakında online satışlara da başlayacaklarını ifade ettiler.

(Haber Merkezi)