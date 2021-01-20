Anadolu Gıda hizmete açıldı
Baba Hüseyin Çağırgan ile Yusuf Bahri ve Mahmut Çağırgan kardeşler, Ulukavak Cumhuriyet Meydanı’nda, Osmancık Caddesi üzerinde Anadolu Gıda’yı Çorumluların hizmetine sundular.
Güncel 20.01.2021, 23:41
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Uzun yıllardan beri gıda sektöründe hizmet verdiklerini belirten Yusuf Bahri ve Mahmut Çağırgan kardeşler, “Market tecrübemizle, taze sebze-meyve çeşitlerimiz ve zengin ürün yelpazemizle, açılışa özel indirimlerimizle, hijyen kurallarına azami özeni göstererek, titiz bir anlaylışla hemşehrilerimizin hizmetindeyiz” ifadesini kullandılar.
Ev ve işyerlerine servis hizmeti verdiklerini belirten Çağırgan kardeşler, yakında online satışlara da başlayacaklarını ifade ettiler.
(Haber Merkezi)
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