Anadolu Gençlik Derneği’nden Siyer-i Nebi Yarışması
Anadolu Gençlik Derneği (AGD) ile Milli Gençlik Vakfı (MGV) tarafından ortaklaşa düzenlenen “Siyer-i Nebi Yarışması”na başvuruların 3 Haziran 2022 tarihinde sona ereceği, sınavların ise 11-12 Haziran tarihlerinde yapılacağı açıklandı.
Güncel 15.04.2022, 23:43
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AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göl ile Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Mutlu, Hasan Açıkalın, Emrah Öztekin ve Bekir Uyanık, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a yarışma hakkında bilgi verdiler.
Yarışmanın Türkiye geneli ödülleri, ortaokul düzeyinde 2.000, 1.500, 1.000, 750 lira ve kitap seti, lise düzeyinde 3.000, 2.000, 1.500, 1.000 lira ve kitap seti olacak. Çorum’da ise ortaokul düzeyinde tablet, drone, akıllı kol saati, lise düzeyinde Xiaomi Note 8, tablet, akıllı kol saati ödülleri verilecek.
(Volkan SINAYUÇ)
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