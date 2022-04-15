Anadolu Gençlik Derneği’nden Siyer-i Nebi Yarışması 

AGD Çorum Şube Başkanı Mehmet Göl ile Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Mutlu, Hasan Açıkalın, Emrah Öztekin ve Bekir Uyanık, gazetemizi ziyaret ederek Genel Müdürümüz Mehmet Yolyapar’a yarışma hakkında bilgi verdiler.

Yarışmanın Türkiye geneli ödülleri, ortaokul düzeyinde 2.000, 1.500, 1.000, 750 lira ve kitap seti, lise düzeyinde 3.000, 2.000, 1.500, 1.000 lira ve kitap seti olacak. Çorum’da ise ortaokul düzeyinde tablet, drone, akıllı kol saati, lise düzeyinde Xiaomi Note 8, tablet, akıllı kol saati ödülleri verilecek.



(Volkan SINAYUÇ)

