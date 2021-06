Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir, Cumhurbaşkanlığı Tasarruf Tedbirleri kapsamında Basın ve Yayın giderlerine ilişkin yeni düzenlemenin Anadolu basınının idam fermanı niteliğinde olduğunu söyledi.

Kırklareli Medya Mensupları Cemiyeti’nin genel kurulunda bu konuyla ilgili konuşan Esendemir, “Yeni düzenleme, kamu kurum ve kuruluşlarının günlük gazete alımı yapılamayacağı ve görev alanı ile ilgili olmayan yayınlara abone olunamayacağını kapsamaktadır. Bu düzenleme Anadolu basını için adeta idam fermanıdır. Gazetelerin elektriğini ve suyunu kesmekle eşdeğerdir. Anadolu basını bu zorlu süreçte devletten destek beklerken tam aksine Anadolu basınını çok güç duruma düşürecek bir uygulama ile karşı karşıya kalmıştır. Bu yanlıştan bir an önce dönülmelidir” diye konuştu.

EN MAĞDUR MESLEK GRUBUYUZ

TGF Genel Başkan Vekili Cafer Esendemir, Türkiye’de tüm meslek grupları içerisinde en mağdur ve en sıkıntılı meslek grubu olduklarını belirterek, şunları kaydetti; “Son yıllarda çok zor şartlar altında yaşam mücadelesi veren ve ayakta durmaya çalışan Anadolu basını, pandemi döneminde iyice sıkıntılı bir duruma düşmüştür. Birçok meslek grubuna çeşitli destekler ve yardımlar sağlanırken maalesef basın camiasına yeterli destek verilmedi. Bu yetmezmiş gibi şimdi de iyice güç duruma sokulmaya çalışılmaktadır. Gazeteler çalışanlarının maaşını ödemekte zorlanırken yeni tasarruf genelgesiyle iyice zor durumda kalacak. Tasarruf tedbirlerinin önce Anadolu basınından başlaması oldukça düşündürücüdür. Anadolu basını Kurtuluş Savaşı’ndan bu yana her zaman vatanının ve milletinin yanında olmuş, halkın gözü ve kulağı haline gelmiş, demokrasinin vazgeçilmez unsuru olmuştur. Anadolu basınına nefes aldırılması gerekirken iyice nefessiz bırakmaya çalışmak büyük bir hatadır. Bir an önce bu hatadan dönülmesi ve Anadolu basınına sahip çıkılması gerekmektedir.” (Haber Merkezi)