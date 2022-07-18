Anadolu basınının feryadı

ÇORUM HABER, günlük yayına geçtiği 1986 yılından beri, çok ortaklı Baytaş A.Ş. tarafından çıkarılıyor. Zaman içinde bazı ortakların hisseleri arttı, bazılarının milyonda bir düzeyine indi, ama bu şirketin kurucularını, ortaklarını, onur köşemizde ve gönüllerimizde “minnetle” sonsuza kadar muhafaza edeceğiz.

Kuruluşundan beri bu şirketi “Şirket Genel Müdürü” sıfatıyla, Yönetim Kurulumuz adına ben temsil ediyorum ve görevimi mutlak bir sorumluluk duygusuyla yerine getirmeye çalışıyorum.

Yeni bir yasa teklifiyle, yerel basının yok olma tehlikesiyle karşı karşıya bırakılması, “Anadolu Gazete Sahipleri” adı altında bir platform ve WhatsApp grubunun oluşturulmasını zorunlu kıldı.

Şimdi bu platformda yer alan arkadaşlarımız, haklı olarak, hem ertelenen yasa teklifinin tamamen geri çekilmesini, sosyal medya için yerel basının dışında farklı bir yasa çıkarılmasını, hem de, “olağanüstü” enflasyon nedeniyle, resmi ilan tarifesine de % 40 düzeyinde bir ara zam yapılmasını bekliyorlar. Zira, diğer tüm giderlerin artması bir yana, asgari ücrete yapılan zam bile, yerel basın için taşınması mümkün olmayan bir yük.

Bütün sektörleri destekleyen devletin, yerel basına da desteğini artırmasını zorunlu görüyoruz, bu bir. İkincisi, devletle birlikte toplumun da yerel basınına sahip çıkması gerektiğini, ben sık sık yazıyorum. Ve elbette yazmaya da devam edeceğim.

Şu elinizde tuttuğunuz gazetenin fiyatı sadece 125 kuruş…Marketlerde 125 kuruşa satılan ne kaldı? Yıllık abone bedeli 300 lira. Yaklaşık 300 gün işyerinize, evinize, daha doğrusu ayağınıza getirilen gazetenin bedeli… Anadolu’nun ilk 10 gazetesi arasında yer alan ÇORUM HABER’in,tirajının da, ilan-reklam gelirlerinin de şimdikinden birkaç kat fazla olması gerekmez mi?

Biz, kişilerin ya da kurumların değerlerini, maalesef kaybettikten sonra anlıyoruz. Belki kendi kendimize günah da çıkarıyoruz, ama “kaybettikten sonra”…Tabii kaybedilen geri gelmiyor ve kaybedilenlerle birlikte toplum da kaybediyor.

Başta il yöneticileri, siyasiler, yerel yöneticiler, esnaf, sanayici ve iş insanları olmak üzere, ÇORUM HABER’in “Çorum’da denge unsuru” oluşunu takdir eden herkesin, sorumluluk duyması ve gereğini yapması yönünde çağrılarımı ısrarla sürdüreceğim.

