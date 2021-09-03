“Anadolu basını yanıyor”

Tokat Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyen TGF Genel Başkanı Karaca, hükümetin aldığı tasarruf tedbirlerini de eleştirerek, “Türkiye’de tasarruf edilecek birçok şey varken gazete bedeline yasak getirilmesi bizim kafamıza şunu getiriyor; Acaba, Anadolu basınının yok olması için mi çaba harcanıyor? Türkiye genelinde 10 binin üzerinde işsiz gazeteci var. Çalışanların da yüzde 70’i asgari ücret bile alamıyor. Basın çalışanlarına karşılıksız destek verilmesi gerekir.” dedi.

(Haber Merkezi)

