“Anadolu basını yanıyor”
Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, Anadolu basınının yok olma noktasında bulunduğunu, kimsenin de kılının kıpırdamadığını belirterek, gazetecileri kendi sorunlarına sahip çıkmaya, kendi yörelerinde siyasetçilere ve kamuoyuna seslerini duyurmak için azami çabayı göstermeye çağırdı.
Güncel 03.09.2021, 23:08
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Tokat Gazeteciler Cemiyeti’nde basın toplantısı düzenleyen TGF Genel Başkanı Karaca, hükümetin aldığı tasarruf tedbirlerini de eleştirerek, “Türkiye’de tasarruf edilecek birçok şey varken gazete bedeline yasak getirilmesi bizim kafamıza şunu getiriyor; Acaba, Anadolu basınının yok olması için mi çaba harcanıyor? Türkiye genelinde 10 binin üzerinde işsiz gazeteci var. Çalışanların da yüzde 70’i asgari ücret bile alamıyor. Basın çalışanlarına karşılıksız destek verilmesi gerekir.” dedi.
(Haber Merkezi)
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