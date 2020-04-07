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“Anadolu basını, destek paketi hazırlanarak ayakta tutulmalı”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, koronavirüs salgını nedeniyle yerel medyanın kapısına kilit vuracak duruma geldiğini belirterek, özel bir “destek paketi” hazırlanarak Anadolu Basını’nın ayakta tutulması gerektiğini söyledi.

“Anadolu basını, destek paketi hazırlanarak ayakta tutulmalı”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, koronavirüs salgını nedeniyle yerel medyanın kapısına kilit vuracak duruma geldiğini belirterek, özel bir “destek paketi” hazırlanarak Anadolu Basını’nın ayakta tutulması gerektiğini söyledi.

07 Nisan 2020 Salı 21:48
“Anadolu basını, destek paketi hazırlanarak ayakta tutulmalı”

Basın İlan Kurumu tarafından alınan önlemlerin, gazetelerin masrafını yüzde 15 oranında aşağı çektiğini, ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Yılmaz Karaca, “Zorluklar içerisinde, kısıtlı imkânlarla halkın haber alma hakkı için gece gündüz demeden çalışan, yayın yapan yerel medyayı çok daha zor günlerin beklediği görülüyor. Medya patronları, çalışanlarının maaşlarını ödeyemeyecek duruma geliyor. Bu şartlarda bir çok basın emekçisinin daha işsizler ordusuna katılmasından endişe duyuyoruz” ifadesini kullandı.

Yerel basının virüs nedeniyle yok olmaması için devletin, belediyelerin ve STK’ların sahip çıkması gerektiğini kaydeden TGF Genel Başkanı Karaca, “BİK’in %15’lik komisyonun kesintinin tamamen kaldırılması gerekmektedir. Gazete sahiplerine kredi imkânı sağlanmalıdır. Sigorta ve vergi indirimi sağlanmalıdır. Belediyeler başta olmak üzere odalar, borsalar ve kamu kuruluşları ilan desteği vermelidir.” diye konuştu. (Haber Merkezi)

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