“Anadolu basını bitiyor”

Çalıştay’a, CHP'nin gazeteci milletvekilleri Tuncay Özkan, Atilla Sertel ve Utku Çakırözer, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, basın meslek örgütlerinin başkanları ve Türkiye genelinden 250’nin üzerinde gazeteci katıldı.

Çalıştayda konuşan Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkanı Yılmaz Karaca, “Anadolu basını yok oluyor, basın örgütleri birlikte hareket etmek zorundadır.” dedi. Anadolu basınının bitişine İletişim Başkanlığı’nın kayıtsız kaldığını ve kendilerine randevu da vermediğini kaydeden Karaca, “Sorunlarımızı dinleyen yok. Anadolu yanıyor” diye konuştu.



(Haber Merkezi)

