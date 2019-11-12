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“Anadolu basını batıyor”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) 60. Başkanlar Konseyi İstanbul’da toplandı. İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği ev sahipliğinde, Türkiye’nin 41 ilinden gazeteciler cemiyeti başkan ve temsilcilerinin katıldığı Başkanlar Konseyi’nin açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Yılmaz Karaca, 150’nin üzerinde günlük gazetenin kapandığını, uydu bedelini ödeyemeyen yerel televizyonların ekranlarını karartmak zorunda kaldıklarını belirterek , “Anadolu basını batıyor” dedi.

“Anadolu basını batıyor”

Türkiye Gazeteciler Federasyonu’nun (TGF) 60. Başkanlar Konseyi İstanbul’da toplandı. İstanbul Avrasya Gazeteciler Derneği ev sahipliğinde, Türkiye’nin 41 ilinden gazeteciler cemiyeti başkan ve temsilcilerinin katıldığı Başkanlar Konseyi’nin açılış konuşmasını yapan Genel Başkan Yılmaz Karaca, 150’nin üzerinde günlük gazetenin kapandığını, uydu bedelini ödeyemeyen yerel televizyonların ekranlarını karartmak zorunda kaldıklarını belirterek , “Anadolu basını batıyor” dedi.

12 Kasım 2019 Salı 00:12
“Anadolu basını batıyor”

Yıllardır yasal düzleme beklediklerini, ancak siyaset kurumunun kendilerini dinlemediğini söyleyen Karaca, TBMM’de grubu bulunan siyasi partileri, yerel basının sorunlarına sahip çıkmaya çağırdı. Karaca, Basın İlan Kurumu’nun uzun yıllar terör örgütü FETÖ yandaşları tarafından yönetildiğini ve bu yolla yerel basının yok edilmeye çalışıldığını da savundu.

İnternet yoluyla yayın yapan radyo ve televizyonlarla ilgili yönetmeliğin RTÜK kapsamında çıkarıldığını da belirten Karaca , “Ancak dijital habercilik konusunda herhangi yasa yıllardır çıkmadı, bu da merdiven altı internet haberciliğini doğurdu. Gazetecilikle ilgisi olmayan kişiler, başta belediyeler olmak üzere herkesi tehdit ederek gerçek gazetecileri de zor durumda bıkıyor” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)

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