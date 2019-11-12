“Anadolu basını batıyor”

Yıllardır yasal düzleme beklediklerini, ancak siyaset kurumunun kendilerini dinlemediğini söyleyen Karaca, TBMM’de grubu bulunan siyasi partileri, yerel basının sorunlarına sahip çıkmaya çağırdı. Karaca, Basın İlan Kurumu’nun uzun yıllar terör örgütü FETÖ yandaşları tarafından yönetildiğini ve bu yolla yerel basının yok edilmeye çalışıldığını da savundu.

İnternet yoluyla yayın yapan radyo ve televizyonlarla ilgili yönetmeliğin RTÜK kapsamında çıkarıldığını da belirten Karaca , “Ancak dijital habercilik konusunda herhangi yasa yıllardır çıkmadı, bu da merdiven altı internet haberciliğini doğurdu. Gazetecilikle ilgisi olmayan kişiler, başta belediyeler olmak üzere herkesi tehdit ederek gerçek gazetecileri de zor durumda bıkıyor” ifadesini kullandı.

(Haber Merkezi)