“Anadolu” alkış topladı
Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında “Anadolu” isimli tiyatro oyununu sahneledi.
Güncel 23.03.2022, 19:31
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Mart ayında da kültür ve sanat faaliyetlerine ara vermeden devam eden Belediye, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü etkinlikleri kapsamında hazırladığı “Anadolu” isimli tiyatro oyununu izleyenlerle buluşturdu.
Çorum Belediyesi Tiyatro Kulübü tarafından sahnelenen oyuna halkın ilgisi yoğun oldu.
(Aliye ÖNCEL)
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