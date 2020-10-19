Anadolu Ajansı’ndan Başkan Aşgın’a ziyaret

6 Nisan 1920'de Anadolu'nun haklı kurtuluş davasını dünyaya duyurmak için Mustafa Kemal Atatürk’ün talimatıyla kurulduğunu belirten AA Çorum Temsilcisi Kemal Ceylan, Anadolu Ajansı’nın aradan geçen 100 yılın sonunda dünya çapında saygın ve etkin bir ajansa dönüştüğünü, tüm dünyaya 13 farklı dilde yayın yapabilir hale geldiğini dile getirdi.

Ceylan, AA’nın 100. yılı dolayısıyla hazırlanan “Türkiye ve Dünyada 100 Yıl” adlı eserin yanı sıra Anadolu Ajansı Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni hemşehrimiz Mehmet Öztürk’ün gönderdiği hediye kitaplar "Atatürk'ten Erdoğan'a Cumhurbaşkanlarımız", "15 Temmuz Darbe Yargılamaları" ve pandemi dolayısıyla uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması esnasında bomboş kalarak ürpertici bir manzara oluşturan meşhur meydan ve noktaların yer aldığı, dünya çapında ses getiren bir eser olan “Karantina Lockdown” adlı fotoğraf albümünü de Başkan Aşgın’a sundu.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, hediyeler için kendisine teşekkür ederek, Anadolu Ajansı’nın devlet ve millet olarak dünyaya sesimizi duyurma noktasında çok önemli ve oldukça zor bir görev üstlendiğini, bu zorlu görevi de 100 yıldır en iyi şekilde yerine getirerek alanında dünyanın en önemli kuruluşları arasında yer almayı başardığını dile getirdi. AA Temsilcisi Kemal Ceylan nezdinde Anadolu Ajansı’nın 100 yaşını kutlayan Başkan Aşgın, tüm ajans çalışanlarına başarı dileklerini iletti.