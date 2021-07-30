Anadolu 3. Sokağın asfaltı tamamlandı

Şehrin muhtelif yerlerinde altyapı ve üstyapı çalışmalarına devam eden Çorum Belediyesi Üçtutlar Mahallesi Anadolu 3. Sokağın yol kazı, mekanik ve dolgusunu yaparak asfalt serimini tamamladı. 280 metre uzunluğunda, 7 metre genişliğinde olan bu yola toplamda 385 ton asfalt serimi gerçekleştiren Belediye, altyapı ve asfalt işlerini kısa sürede bitirerek yolu kullanıma açtı. Bölge sakinleri, şehrin trafiği noktasında büyük öneme sahip olan Anadolu 3. Sokağı komple yenileyen Çorum Belediyesine teşekkür ederek memnuiyetlerini dile getirdiler.

Fevzi Çakmak 2. Caddenin yolu yenileniyor

Çorum Belediyesi Mimarsinan Mahallesi Fevzi Çakmak 2. Cadde de yol yenileme çalışmalarını başlattı. Belediye ekipleri yolda yapılacak yenileme çalışmalarının öncesinde alt yapı çalışmalarını da tamamlayarak Fevzi Çakmak 2. Caddede yolu yenileyecek.



