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Ana hat trenleri 12 Temmuz'da seferlerine yeniden başlayacak

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 28 Mart 2020'de seferlerine ara verilen ana hat trenleri, 12 Temmuz'dan itibaren 12 farklı güzergahta yeniden seferlere başlayacak.

Güncel 10.07.2021, 13:04
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Ana hat trenleri 12 Temmuz'da seferlerine yeniden başlayacak

AA muhabirinin TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürlüğünden edindiği bilgiye göre, kademeli normalleşme kararları doğrultusunda demir yolu yolcu taşımacılığında bazı düzenlemeler yapan kurum, yüksek hızlı trenlerde (YHT) 10 Temmuz itibarıyla başlayacak yeni düzenlemelerin yanı sıra yolcularına konforlu ve güvenli bir seyahat imkanı sağlayan ana hat trenlerini de 12 Temmuz'dan itibaren 12 hatta tekrar sefere çıkaracak.

Tren seyehati severlerin ve gezginlerin beklediği Sivas, Erzurum, Erzincan gibi tarihi şehirlerden geçen Doğu Ekspresi başta olmak üzere Güney Ekspresi, Van Gölü Ekspresi, 4 Eylül Mavi, Pamukkale Ekspresi, Ankara Ekspresi, Fırat Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Ege Ekspresi, Konya Mavi, İzmir Mavi ve Göller Ekspresi yeniden seferlerine başlamaya hazırlanırken, biletleri de TCDD Taşımacılık'ın resmi internet sitesi, gişe ve acentelerden satışa sunuldu.

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