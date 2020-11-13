Ana caddeler, duraklar ve semt pazarlarında sigara içme yasağı

İçişleri Bakanlığı’nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 81 ile yolladığı genelge uyarınca kamuya açık alanlarda sigara içmek yasaklanmıştı. Çorum'da da yasağın uygulanacağı yerler belirlendi.

İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Vali Valisi Mustafa Çiftçi yönetiminde olağanüstü toplanarak sigara içmenin yasak olduğu caddeleri belirleyerek bazı yeni kararlar aldı.

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi uyarınca Covid-19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin etmek, fiziki mesafeyi korumak ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulu önerileri doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği, 2020 yılı içerisinde tüm dünyayı etkisi altına alan salgınının yayılımında son dönemlerde tüm ülkelerde artış görüldüğü, özellikle Avrupa kıtasında bulunan ülkelerde salgının seyrinde çok ciddi yükseliş olduğunun ve salgınla mücadele kapsamında birçok yeni tedbir kararları alınarak uygulamaya geçirildiğinin izlendiği, ülkemizde de içerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde alınarak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kuralların ve önlemlerin belirlendiği ifade edildiği belirtildi.

Bakanlığın genelgesiyle meskenler hariç olmak üzere kamuya açık alanlar, cadde, sokak, park, bahçe, piknik alanı, sahiller, toplu ulaşım araçları, işyerleri, fabrikalar vb. gibi tüm alanlarda herhangi bir istisna olmaksızın maske takma zorunluluğu getirildiği, 65 yaş ve üzeri vatandaşların sokağa çıkmalarına yönelik uygulamanın il bazlı analize göre belirlenmesinin istendiği vurgulanan İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi Toplantısı’nda ilimizde de 12 Kasım 2020 tarihinden beri sigara içme yasağı olan yerlerin belirlendiği açıklandı.

Buna göre toplantıda alınan kararlar şu şekilde açıklandı; “Özellikle vatandaşların kalabalık şekilde bulunduğu/bulunabileceği cadde, sokak, park ve bahçeler gibi yerlerde sigara içildiğinden bahisle/bahanesiyle bazı kişilerin maskelerini çıkardıkları, aşağıya indirdikleri, doğru şekilde kullanmadıklarının görüldüğü, buna bağlı solunum yoluyla kolayca bulaşabilen Koronavirüs (Covid-19) salgınının yayılımının önlenmesi için maske kullanımında sürekliliğin sağlanmasının son derece önem taşıdığı, bu nedenle maskenin doğru ve sürekli şekilde kullanımını temini amacıyla vatandaşların yoğun olarak bulunduğu/bulanabileceği cadde ve sokaklar (özellikle trafiğe kapalı olanlar), ihtiyaç duyulan meydanlar ve toplu taşıma araç durakları gibi alanlarda/bölgelerde sigara içme yasağının getirilmesi gerektiğinden İlimiz merkezinde aşağıda yer alan; 1- Gazi Caddesinde (Saat Kulesinden başlamak üzere Stat kavşağına kadar olan güzergâh boyunca), 2- İnönü Caddesinde (Abide Meydanından başlamak üzere saat Kulesine kadar olan güzergâh boyunca), 3- Babahey Caddesinde (Piribaba Çamlığı alt köşesinden başlamak üzere Hüyük Caddesi Bahabey Caddesi bağlantı noktasına kadar), 4- Kubbeli Caddesinde (Sancaktar Camii yanından başlamak üzere Sel Sokak Başlangıcına kadar), 5- Uğur Mumcu Caddesinde (Kubbeli Caddesinden başlamak üzere Emek Caddesi başlangıcına kadar olan güzergâh boyunca), 6- Osmancık Caddesinde (Ziraat Bankası Merkez Şubesi üst köşesinden başlamak üzere Abdibey Camiine kadar olan güzergâh), 7- Fatih Caddesinde (Yazı Çarşı Kavşağından başlamak üzere 23 Nisan Ortaokulu kavşağına kadar olan güzergâh boyunca), 8- Cemilbey Caddesinde (Şehit Emin Güner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alt köşesinden başlamak üzere Rüstem Eren Parkına kadar olan güzergâh), 9- Ulukavak Mahallesi’ndeki Pazartesi Semt Pazarı, Buharaevler Mahallesi’ndeki Perşembe Semt Pazarı, Mimarsinan Mahallesi’ndeki Cuma Semt Pazarı, Bahçelievler Mahallesi’ndeki Cumartesi Semt Pazarı ve Akkent Mahallesi’ndeki Pazar günleri kurulan semt pazarında, 10- Toplu taşıma otobüs seferleri başlangıç, bitiş ve ring noktaları dâhil tüm toplu taşıma otobüs duraklarında sigara içme yasağının getirilmesine karar verilmiştir.

(Haber Merkezi)