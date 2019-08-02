Ana arterlerde trafik sıkışıklığı giderilecek

Özellikle Gazi ve İnönü Caddesi üzerinde yaşanan trafik sıkışıklığının giderilmesi için başlatılan çalışma kapsamında paydaşlar sahaya indi.
Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü nezaretinde TSO temsilcisi İnşaat Mühendisi Turgut İlgü, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Emniyet Müdürlüğü’nden Komiser Yardımcısı Bünyamin Demir, Belediye Ulaşım Müdürü Lütfullah Şirin ve Belediye Trafik Zabıtası Kenan Şahin cadde üzerinde fiili çalışma ile tespitler yaptı.
Saha çalışmasının Gazi ve İnönü Caddesi’nde yaşanan trafik sıkışıklığının giderilmesi için yapıldığı belirtildi.
(Volkan SINAYUÇ)