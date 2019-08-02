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Ana arterlerde trafik sıkışıklığı giderilecek

Çorum’da ana arterlerde trafik sıkışıklığının azaltılması için Belediye, TSO, Emniyet Müdürlüğü ve ÇESOB gibi ilgili kurumlar tarafından sahada çalışma başlatıldı.

Ana arterlerde trafik sıkışıklığı giderilecek

Çorum’da ana arterlerde trafik sıkışıklığının azaltılması için Belediye, TSO, Emniyet Müdürlüğü ve ÇESOB gibi ilgili kurumlar tarafından sahada çalışma başlatıldı.

02 Ağustos 2019 Cuma 20:31
Ana arterlerde trafik sıkışıklığı giderilecek

Özellikle Gazi ve İnönü Caddesi üzerinde yaşanan trafik sıkışıklığının giderilmesi için başlatılan çalışma kapsamında paydaşlar sahaya indi.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü nezaretinde TSO temsilcisi İnşaat Mühendisi Turgut İlgü, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Emniyet Müdürlüğü’nden Komiser Yardımcısı Bünyamin Demir, Belediye Ulaşım Müdürü Lütfullah Şirin ve Belediye Trafik Zabıtası Kenan Şahin cadde üzerinde fiili çalışma ile tespitler yaptı.

Saha çalışmasının Gazi ve İnönü Caddesi’nde yaşanan trafik sıkışıklığının giderilmesi için yapıldığı belirtildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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