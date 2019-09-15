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Amsterdam’da “akıllı şehir yolculuğu” anlatıldı

“Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Hibe Programı - Akıllı Şehir İçin Yol Haritası Projesi” kapsamında Hollanda’daki örnek uygulamalar hakkında bilgi almak üzere Amsterdam’a yapılan ziyaretin ikinci gününde “Akıllı Şehir Uygulamaları” konusunda çalışmaların yürütülmesinde önemli payı olan Amsterdam İnovasyon Enstitüsü ziyaret edildi.

Amsterdam’da “akıllı şehir yolculuğu” anlatıldı

“Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Hibe Programı - Akıllı Şehir İçin Yol Haritası Projesi” kapsamında Hollanda’daki örnek uygulamalar hakkında bilgi almak üzere Amsterdam’a yapılan ziyaretin ikinci gününde “Akıllı Şehir Uygulamaları” konusunda çalışmaların yürütülmesinde önemli payı olan Amsterdam İnovasyon Enstitüsü ziyaret edildi.

15 Eylül 2019 Pazar 22:25
Amsterdam’da “akıllı şehir yolculuğu” anlatıldı

“Avrupa Birliği Şehir Eşleştirme Hibe Programı - Akıllı Şehir İçin Yol Haritası Projesi” kapsamında Hollanda’daki örnek uygulamalar hakkında bilgi almak üzere Amsterdam’a yapılan ziyaretin ikinci gününde “Akıllı Şehir Uygulamaları” konusunda çalışmaların yürütülmesinde önemli payı olan Amsterdam İnovasyon Enstitüsü ziyaret edildi.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ve beraberindeki heyete, Amsterdam akıllı şehir yolculuğunun aşamaları ve edinilen tecrübeler hakkında uzmanlar tarafından bilgiler verildi.

Toplantı, AMS Enstitisü uzmanı ve proje yöneticisi Corneli Dinca tarafından Amsterdam İnovasyon Platformu hakkında bilgilendirme ve Amsterdam şehrinin odaklandığı akıllı şehir bileşenlerinin nasıl belirlendiği konusunda bilgilendirme yapılması ile başladı.

Amsterdam Belediyesi adına toplantıya katılan İnovasyon Yöneticisi Mesut Ateş ise akıllı şehirlerin oluşturulması aşamasındaki işbirlikleri ve Amsterdam'da uygulanan akıllı şehir sistemleri hakkında heyete detaylı bilgiler verdi. (Haber Merkezi)

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