Amiklioğlu’nun resim sergisi açıldı

31 Ekim 2019 tarihinde kaybettiğimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, 19. Dönem Çorum Milletvekili Ateş Amiklioğlu’nun eşi Seher Amiklioğlu, 4. kişisel resim sergisini Ankara Atatürk Bulvarı’ndaki TESK Sanat Galerisi’nde açtı.

Serginin açılışına Seher Amiklioğlu’nun kızı Ebru Amiklioğlu ile diğer aile fertleri ve sanatsever dostları katıldı.

(Haber Merkezi)

