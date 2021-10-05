Amiklioğlu’nun resim sergisi açıldı
Güncel 05.10.2021, 21:52
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31 Ekim 2019 tarihinde kaybettiğimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, 19. Dönem Çorum Milletvekili Ateş Amiklioğlu’nun eşi Seher Amiklioğlu, 4. kişisel resim sergisini Ankara Atatürk Bulvarı’ndaki TESK Sanat Galerisi’nde açtı.
Serginin açılışına Seher Amiklioğlu’nun kızı Ebru Amiklioğlu ile diğer aile fertleri ve sanatsever dostları katıldı.
(Haber Merkezi)
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