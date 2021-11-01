Amiklioğlu dualarla anıldı

31 Ekim 2019 tarihinde kaybettiğimiz Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı, 19. Dönem Çorum Milletvekili Ateş Amiklioğlu, aramızdan ayrılışının 2. yıldönümü nedeniyle, Cumartesi günü, mahallesinin camii olan Karakeçili’de Fikrettin Çıplak Hoca ve arkadaşları tarafından Kur’an-ı Kerim okunarak dualarla anıldı.

Öğle namazından sonra pide-ayran ikram edilen cami cemaati tarafından ruhuna Fatiha okundu.

(Ömür SOYTEMİZ)

