“Amerika kendine hizmet ettirmek istiyor”

ABD-Türkiye ittifakına yönelik endişelerin ifade edildiği karar metnini Johnson Mektubu kadar ağır bir belge olarak nitelendiren Taş, ABD’nin çıkarlarına hizmet ettirmemek istediğini söyledi.

Taş konuşmasında, “Temsilciler Meclisi’nin karar metninde Türkiye’nin Amerika’nın operasyon ve ihtiyaçlarına destek veren önemli bir askerî müttefik olarak işaret edilmesi ise, Türkiye’nin bağımsız bir ülke olmaktan çok, ABD’nin askeri isteklerini tek taraflı olarak yerine getiren bir ülke imajı verilmeye çalışılması da devletlerarası diplomasi kurallarının hiçe sayıldığı bir durumu ortaya koymaktadır. Bu da gösteriyor ki, ABD için müttefiklik sadece kayıtsız-şartsız ABD’nin çıkarlarına hizmet olarak görülmektedir. Johnson Mektubu’nu çağrıştıran, haksız ve tek taraflı olarak alınmış olan bu karara karşı Türkiye’nin menfaatleri doğrultusunda atılacak olan gerekli adımları Yeniden Refah Partisi olarak destekleyeceğimizi ve ayrıca savunma sanayinde dışa bağımlılığımız neticesinde ortaya çıkan bu sıkıntılar vesilesi ile bir kez daha Türkiye olarak yüzde yüz yerli ve millî savunma sistemlerimizin hayata geçirilmesi için gerekli adımları süratle atmamız gerektiğini ifade etmek istiyoruz” dedi. (Haber Merkezi)