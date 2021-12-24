American Life 1.yılını kutladı

American Life Dil Okulları, kuruluşunun 1. yıldönümünü kutluyor. Ayşegül Özçiftçi ile Oğulhan Göktuğ Sirkeci’nin sahibi olduğu eğitim kurumunda, İngilizce, Rusça ve Almanca dersleri veriliyor.

American Life’da 4 yaşından itibaren İngilizce, Rusça ve Almanca dersler verildiğini belirten Ayşegül Özçiftçi, “4-6 yaş oyun grupları, 7-14 yaş çocuk İngilizce sınıfları olarak eğitim sunuyoruz. 14 yaş ve üzeri yaş gruplarına ise akademik, anadil seviyesinde İngilizce dersleri veriyoruz” dedi.

Almanca ve Rusça dersleri ile birlikte 7 gün hizmet verdiklerini anlatan Özçiftçi, buradan alınan sertifikaların Amerika’da 6, Rusya’da 2 üniversitede ‘uluslararası geçerli dil sınavı’ sayıldığını da sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)

