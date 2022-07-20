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Ameliyattan çıkan genç narkozun etkisiyle ezan okudu
Çorum’da bir hastanede ameliyat olan genç, ameliyat sonrasında narkozun etkisiyle ezan okudu. Bir yakını tarafından cep telefonuyla kaydedilen görüntüler büyük ilgi gördü.
Güncel 20.07.2022, 20:00
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Çorum’da işçi olarak çalışan Ahmet Coşkun (23), böbreklerindeki rahatsızlık nedeniyle ameliyat oldu. Ameliyat sonrası narkozun etkisiyle ezan okumaya başlayan Coşkun’u bir yakını cep telefonuyla kaydetti. Görüntüler büyük ilgi görürken, Ahmet Coşkun’un çocukken camide zaman zaman ezan okuduğu öğrenildi.
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