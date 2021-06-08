Ambulansa binerken kendini bıçaklayanın ismini açıkladı

Olay, dün akşam saatlerinde Kunduzhan Mahallesi’nde bulunan tarihi Ayakkabıcılar Arastası’nda meydana geldi. Aralarında daha önceden tartışma bulunan Ethem D. ile Almanya’dan Çorum’a gelen Hasan T. sokak üzerine karşılaştı. Daha önce kardeşini darp eden Hasan T.’ye bıçakla saldıran Ethem D, kavga sırasında Hasan T.’yi karnından ve bacağından yaraladı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Kanlar içinde yere yığılan Hasan T. vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hasan T., ambulansa alınırken kendisini görüntüleyen gazetecilere, ‘Beni S. D.’nin kardeşi bıçakladı’ dedi. Ayrıca yaralının ambulansa alınırken “Vatan sana canım feda” demesi dikkat çekti. Tedavi altına alınan Hasan T.’nin ifadesini alan cinayet bürosu, Ethem D.’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.