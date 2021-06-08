Ambulansa bindirilirken kendisini bıçaklayıp kaçan kişinin ismini gazetecilere söyledi

Olay dün akşam saatlerinde Kunduzhan Mahallesi Hürriyet 4. Sokak üzerinde bulunan tarihi Ayakkabıcılar Arastasında meydana geldi.

İddialara göre Almanya’dan izinli olarak Çorum’a gelen Hasan T., aralarında husumet bulunan Ethem D., ile arastada karşılaştı. Bir süre sonra ikili arasında başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Ethem D., bıçakla Hasan T’yi karnından ve ayağından bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gazetecilere beni Seydi T’nin kardeşi bıçakladı” dedi. Hasan T., ambulansa alınarak Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, Olayın şüphelisi Cinayet Büro ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.